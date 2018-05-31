مقتل رجل أمن سعودي بهجوم على مركز أمني بالطائف

رام الله - دنيا الوطنأفادت صحيفة (سبق) السعودية، أن رجل أمن قُتل في عملية طعن بمدينة الطائف غربي المملكة في ساعة متأخرة من الليلة الماضية.وذكرت الصحيفة، أن مجهولين نفذا عملية الطعن، وسلبا سلاح رجل الأمن، مشيرة إلى أن منفذي العملية، اشتبكا بعد ذلك مع رجال الأمن، مما أسفر عن إصابة وضبط أحدهما، بينما لاذ الآخر بالفرار.وأوضحت، أن الجهود الأمنية ما زالت متواصلة للبحث عن الهارب، بينما لم يصدر أي تعليق رسمي حتى الآن.