إصابة أربعة شبان برصاص الاحتلال بمخيم الدهيشة

رام الله - دنيا الوطنأصيب، صباح اليوم الخميس، أربعة شبان فلسطينيين، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، كما اُعتقل آخر، خلال مواجهات في مخيم (الدهيشة) جنوب بيت لحم.وقالت الوكالة الرسمية (وفا): إن مواجهات اندلعت على الشارع الرئيس القدس الخليل بين الشبان وقوات الاحتلال اثناء اقتحامها مخيم الدهيشة، أطلق خلالها الجنود الرصاص وقنابل الغاز والصوت، ما أدى الى إصابة أربعة شبان برصاص من نوع (توتو) في منطقة الأرجل، وتم نقلهم لمستشفى بيت جالا لتلقي العلاج، ووصفت حالتهم بالمستقرة.