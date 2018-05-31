الاحتلال يزعم العثور على مواد متفجرة شرق نابلس

رام الله - دنيا الوطنداهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، بلدة يعبد قضاء جنين، وحزما شمال شرقي القدس، وسالم في نابلس.وادعى الناطق بلسان جيش الاحتلال العثور على 15 كيلوغرامًا من المواد المتفجرة في المساكن الشعبية شرق مدينة نابلس، وأنه تم تفجيرها، وفقًا لصحيفة (القدس) المحلية.