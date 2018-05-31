شؤون فلسطينية

حملة اعتقالات تطال 19 مواطناً في الضفة والقدس بينهم قاصرون

حملة اعتقالات تطال 19 مواطناً في الضفة والقدس بينهم قاصرون
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
شنّ جيش الاحتلال الليلة الماضية، حملة اعتقالات واسعة النطاق طالت 19 مواطناً من محافظات الضفة الغربية والقدس.

وتركزت حملة الاحتلال بشكل كبير في محافظة الخليل، وبحق اسرى محررين، عُرف منهم حتى اللحظة: أسامة شاهين، مدير مركز أسرى فلسطين، زياد علي القواسمي، زيد اكرم القواسمي، الصحفي مصعب قفيشة، زيد الجنيدي، منجد الجنيدي، مالك أبوعيشة، المحلل السياسي هشام الشرباتي، حماد العملة، باسم عبيدو، منجد عاشور.

كما أعلن المتحدث بلسان شرطة الاحتلال، عن اعتقال قاصريْن في بلدة سلوان، أحدهم بزعم إلقائه ألعاباً نارية على بيت استولى عليه مستوطنون، في حين تم احتجاز الثاني، وهو طفل في التاسعة من العمر في منطقة عين سلوان لحين حضور والده، ونقلتهما الشرطة معاً للتحقيق، بدعوى إلقائه زجاجة على عناصر الشرطة الإسرائيلية في بلدة سلوان.

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