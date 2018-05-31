نتنياهو وليبرمان رفضا مواجهة حماس عسكريًا

رام الله - دنيا الوطنأكدت صحيفة (معاريف) الإسرائيلية، أن موقف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، من الدخول بمواجهة عسكرية مع حماس، كان سلبيًا.وقالت الصحيفة: نتنياهو ومعه وزير الجيش أفيغدور ليبرمان، ورئيس هيئة الأركان غادي ايزنكوت، كانوا متحدين في موقف أنه ليس هذا هو الوقت المناسب للدخول في مواجهة عسكرية بغزة، وذلك في ضوء التهديدات الأكثر أهمية في الشمال.يذكر، أن جبهة الشمال، حدث فيها خلال الأشهر القليلة الماضية عدة مواجهات جوية، كان طرفها إسرائيل من جهة، والجيش السوري وحزب الله، وبدعم من إيران في الجهة الأخرى.