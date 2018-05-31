اليوم.. لقاء فلسطيني مصري أردني لبحث إجراءات وأحداث غزة

رام الله - دنيا الوطنتستضيف وزارة الخارجية المصرية، اليوم الخميس، اجتماع لوزراء الخارجية ومديري أجهزة المخابرات في كل من: جمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودولة فلسطين.وبحسب صحيفة (الدستور) المصرية، فإن اللقاء يتناول تطورات القضية الفلسطينية، وتصاعد الأحداث في غزة، والإجراءات في القطاع، إضافة لتبعات القرار الأمريكي بنقل السفارة من تل أبيب إلى القدس.ويمثل فلسطين، في هذا اللقاء أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج.ويجتمع قبل اللقاء الرسمي وزير الخارجية سامح شكري مع نظيره الأردني أيمن الصفدي بقصر التحرير، لبحث العلاقات الثنائية ومستجدات القضية الفلسطينية وتنسيق المواقف بشأنها.