جيش الاحتلال يدفع بدباباته نحو حدود القطاع

رام الله - دنيا الوطنأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، بأن جيش الاحتلال أرسل أعدادًا كبيرة من الشاحنات التي تُقل ناقلات الجند والدبابات إلى حدود قطاع غزة.وأكدت تلك الوسائل، أن الجيش أرسل شاحنات محملة بمزيد من منظمومة (القبة الحديدية) متجهة عبر شارع 65 إلى غلاف قطاع غزة.