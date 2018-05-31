الطقس: أجواء ربيعية لطيفة ومعتدلة

رام الله - دنيا الوطنتتوقع دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية، أن يكون الجو اليوم، غائماً جزئياً ربيعياً لطيفاً ومعتدلاً في معظم المناطق، حاراً في أريحا والأغوار، ولايطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط أمطار محلية خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق خاصة الشمالية، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.هذه الليلة تكون الأجواء غائمة جزئياً وباردة نسبياً إلى باردة خاصة فوق المرتفعات الجبلية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.الجمعة: يكون الجوغائماً جزئياً ربيعياً لطيفاً، ومعتدلاً في معظم المناطق، حاراً في أريحا والأغوار، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، ويتوقع سقوط زخات متفرقة من الأمطار فوق بعض المناطق، قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحياناً، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.السبت: يكون الجوغائماً جزئياً ربيعياً لطيفاً، ومعتدلاً في معظم المناطق حاراً في أريحا والأغوار، ولايطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، ويتوقع سقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحياناً، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.الأحد: يكون الجوغائماً جزئياً ربيعياً لطيفاً، ومعتدلاً في معظم المناطق، حاراً في أريحا والأغوار، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط أمطار محلية خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.