الحوثيون يسقطون طائرة مسيرة للتحالف فوق عسير

أسقطت جماعة الحوثي، طائرة من دون طيار تابعة للتحالف العربي في مدينة عسير جنوبي غرب المملكة العربية السعودية.





وذكر مصدر في وزارة الدفاع بصنعاء، أن قوات تابعة للحوثيين تمكنت أمس الأربعاء، من التصدي لطائرة مسيرة، وقامت بإسقاطها فوق منطقة عسير، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).



وأشار التحالف العربي في اليمن بقيادة السعودية، إلى أن القوات اليمنية المدعومة من قبله، أصبحت على بعد نحو 20 كلم فقط من مدينة الحديدة غربي البلاد.





رام الله - دنيا الوطن