(طالبان) تُجري مفاوضات سرية لوقف إطلاق النار

أعلن جون نيكولسون،

رام الله - دنيا الوطنالقائد العام للقوات الأمريكية والأطلسية في أفغانستان، أمس الأربعاء، أن مسؤولين من حركة (طالبان) يجرون مفاوضات سرية مع مسؤولين أفغان للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.وقال الجنرال الأمريكي في مؤتمر صحفي عقده عبر دائرة فيديو مغلقة مرتبطة بالبنتاغون: "هناك الكثير من الأنشطة الدبلوماسية والحوارات التي تُجرى وراء الكواليس، وتحصل على مستويات متعددة"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).وأضاف: "أريد أن أشير إلى أنهم التقوا سراً، وبهذه الطريقة تمكنوا من التقدم"، وتابع "إنهم زملائي الدبلوماسيين الذين يهتمون بذلك، ونجاحهم يعتمد بشكل جزئي على سرية العملية".واقترح الرئيس الأفغاني أشرف غني في نهاية شباط/ فبراير عقد محادثات سلام على حركة طالبان التي من الممكن أن يُعترف بها كحزب سياسي، إذا وافقت على وقف إطلاق النار، واعترفت بدستور عام 2004.وبالرغم من المفاوضات التي تحدث عنها الجنرال الأمريكي، إلا أن حركة طالبان تصعد هجماتها خصوصاً في كابول التي أصبحت من أخطر الأماكن في البلاد منذ 2017.وقارن الجنرال نيكولسون الوضع الحالي في أفغانستان بالوضع في كولومبيا قبل توقيع الحكومة الكولومبية اتفاق سلام مع متمردي القوات المسلحة الثورية الكولومبية (فارك)، إذ إن مفاوضات السلام أجريت والمعارك محتدمة.