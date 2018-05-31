شؤون فلسطينية

فيديو: بعد الإفطار حركة تجارية خجولة في أسواق غزة

فيديو: بعد الإفطار حركة تجارية خجولة في أسواق غزة
خاص دنيا الوطن- عبدالله أبو حشيش
فتحت أبواب المحلات في غزة أبوابها بعد إفطار اليوم الثالث عشر من رمضان، على أمل أن تتحسن الحركة الشرائية وخاصة، لملابس العيد، لكن ما شاهده أصحاب المحلات، أن الحركة كانت معدومة.

ولم يتوقع أصحاب المحلات، أن تكون الحركة صفراً حسب وصفهم، وكان رأي المواطنين يشبه إلى حد بعيد رأي التجار وأصحاب البسطات، الذين قالوا: إن التوقيت مناسب لإعادة فتح أبواب محلاتهم بعد الإفطار.

ومنذ بداية شهر رمضان، تُغلق المحلات التجارية أبوابها قبل موعد الإفطار، ويبقى الأمر على ذلك حتى اليوم التالي، لكن مع اقتراب منتصف رمضان، وهو موعد بداية حركة الأسواق، أقدم التجار على إعادة فتح محلاتهم، آملين بوجود حركة تجارية، لكنها كانت خجولة للغاية.

وأكد المتابعون للأسواق، أن حركة المواطنين اعتيادية، دون وجود بيع أو شراء داخل المحلات، متوقعين أن يستمر هذا الوضع خلال الأيام المقبلة، طالما لم يتم صرف رواتب الموظفين ومخصصات الشؤون الاجتماعية، والتي من شأنها أن تحرك الأسواق للأفضل.

ورصدت عدسة "دنيا الوطن"، حركة الأسواق في اليوم الأول لافتتاح المحلات بعد الإفطار في شهر رمضان، في سياق الفيديو:


 

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