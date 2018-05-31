مسؤول رفيع من كوريا الشمالية يصل إلى نيويورك

رام الله - دنيا الوطنوصل مسؤول كوري شمالي رفيع إلى ولاية نيويورك الأمريكية؛ لعقد محادثات مع مايك بومبيو وزير الخارجية الأميريكي قبيل قمة "متوقعة" بين الرئيس الأميركي، دونالد ترامب ونظيره الكوري الشمالي كيم جونغ أون.وأكدت وكالة (أسوشيتد برس) الأميركية، أن المسؤول الكوري هو الرئيس السابق للاستخبارات العسكرية، وأحد أكثر مساعدي الزعيم الكوري الشمالي ثقة، كيم يونغ تشول؛ وأشارت الوكالة إلى أن تشول هو أرفع مسؤول كوري شمالي، يصل إلى الولايات المتحدة منذ عام 2000.وذكرت وكالة (يونهاب) الكورية الجنوبية للأنباء، أن كيم وصل بعد الساعة الثانية ظهراً على متن رحلة لشركة طيران (إير تشاينا) القادمة من بكين.وأكدت (أسوشيتد برس) مشاهدة الطائرة وهي تهبط في مطار جون كنيدي الدولي في نيويورك، والوفد الكوري الشمالي، وهو ينزل من الطائرة.وتأتي هذه الزيارة قبل قمة مزمعة يوم 12 حزيران/ يونيو، التي كان ترامب قد ألغاها، لكن يبدو أنها ستُعقد في نهاية المطاف.