السيسي سيؤدي اليمين الدستورية لولاية رئاسية ثانية السبت المقبل

رام الله - دنيا الوطنأعلن علي عبد العال، رئيس البرلمان المصري أمس الأربعاء، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، سوف يؤدي اليمين الدستورية لفترته الرئاسية الثانية السبت المقبل.وأفاد بيان للبرلمان، بأن عبد العال، قرر دعوة المجلس للانعقاد في جلسة خاصة يوم السبت المقبل؛ لأداء رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، اليمين الدستورية عن مدة ولايته الرئاسية الثانية، بحسب ما جاء على موقع صحيفة (القدس).وأوضح عبد العال، أن الجلسة ستُعقد في الساعة 10:30 صباح السبت، (08:30 بتوقيت جرينتش).وفاز السيسي بفترة رئاسية ثانية بنسبة 97.08 % من الأصوات، خلال الانتخابات التي جرت في آذار/ مارس الماضي، وشارك فيها نحو 41.05 % ممن يحق لهم التصويت.وفي العام 2014، فاز السيسي بأول ولاية رئاسية له في انتخابات تنافس فيها مع السياسي البارز حمدين صباحي، بعد نحو عام من عزل الرئيس الإسلامي محمد مرسي، المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين بعد احتجاجات حاشدة، طالبت برحيله عن الحكم.وبلغت نسبة المشاركة في انتخابات 2014 حوالي 47.45%، وحصل السيسي في هذه الانتخابات على تأييد 96.91% من الأصوات.