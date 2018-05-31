شؤون فلسطينية

عريقات وفرج للقاهرة لبحث الإجراءات بغزة و(صفقة القرن)

عريقات وفرج للقاهرة لبحث الإجراءات بغزة و(صفقة القرن)
صورة أرشيفية
خاص دنيا الوطن
علمت "دنيا الوطن" من مصادر خاصة، أن أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، سيتوجهان غداً للعاصمة المصرية (القاهرة) لمناقشة عدد من الملفات المهمة.

وقالت المصادر، التي فضلت عدم الكشف عنها، أن عريقات وفرج سيناقشان مع المصريين والأردنيين الإجراءات في قطاع غزة، والتسهيلات المصرية للقطاع، وتماهيها مع (صفقة القرن).

وأشارت المصادر، إلى أنه من المرجح، أن تجري مناقشة ملف المفاوضات مع الحكومة الإسرائيلية، مرجحةً أن يتم العودة للمفاوضات مع إسرائيل قبل بدء الولايات المتحدة بتنفيذ خطتها للسلام والمسماة بـ (صفقة القرن).

"دنيا الوطن" بدورها تواصلت مع أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، صائب عريقات، والذي أكد أنه سيتوجه غداً برفقة رئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج إلى القاهرة للقاء مسؤولين مصريين وأردنيين.

وقال عريقات، إن هذه الزيارة تأتي في إطار الاجتماعات الدورية التي تجريها القيادة الفلسطينية مع مصر والأردن، لافتاً إلى أن الاجتماع سيناقش الكثير من الملفات المهمة.

وفيما يتعلق بملف المصالحة، أكد عريقات لـ "دنيا الوطن"، أن العلاقة مع حركة حماس جيدة، وأنه تم تجاوز ملف محاولة اغتيال رئيس الوزراء رامي الحمد الله في غزة آذار/ مارس الماضي.

ولفت عريقات، إلى أن اللجنة العليا التي شكلت لإزالة كافة آثار الانقسام، ستبدأ عملها خلال الأيام القليلة المقبلة، بحيث ستعمل على التواصل مع كافة الأطراف لتحقيق المصالحة، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن يكون هناك حلول قريبة لما يتعلق بالإجراءات في غزة، وملف رواتب الموظفين.

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