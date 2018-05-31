الاحتلال يعتقل الأسير المحرر هيثم الجعبة في القدس

رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، الأسير المقدسي المحرر، هيثم الجعبة، من أمام بوابات المسجد الأقصى المبارك.وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال، اعتقلت المحرر الجعبة أثناء تواجده في البلدة القديمة من القدس، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).