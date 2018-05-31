فيديو: رياض منصور: الاعتداء الإسرائيلي المستمر صب الزيت على النار











رام الله - دنيا الوطنأكد رياض منصور، مندوب دولة فلسطين الدائم في الأمم المتحدة أن الاعتداء الاسرائيلي المستمر على الفلسطينيين، قد صب الزيت على النار، معتبراً إن إسرائيل تصور نفسها على أنها الضحية، والواقع أنها المعتدية.جاء ذلك، في كلمة له أمام الجلسة الطارئة لمجلس الأمن، التي عقدت مساء أمس الأربعاء، لبحث التصعيد الإسرائيلي الأخير في قطاع غزة.وقال منصور: "من غير المبرر، أن يقف المجتمع الدولي مكتوف الأيدي أمام انتهاكات واعتداءات الاحتلال"، معتبراً أن الوقت قد حان؛ لكي يتحرك مجلس الأمن في وجه الاحتلال وممارساته.ووجه المندوب الفلسطيني رسالة قال فيها: "لا تستهينوا بمعاناة الفلسطينيين، فهي معاناة عميقة ومفجعة"، داعياً أعضاء مجلس الامن إلى التصويت لتوفير الحماية الدولية للفلسطينيين.