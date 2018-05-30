هايلي: من المُروع أن يَفشل مجلس الأمن بإدانة إطلاق الصواريخ على إسرائيل









رام الله - دنيا الوطنقالت نيكي هايلي، المندوبة الدائمة للولايات المتحدة الأمريكية: "من المروع أن يفشل مجلس الأمن الدولي في إدانة إطلاق حماس للصواريخ على مدنيين في إسرائيل".وأضافت هايلي في جلسة طارئة بمجلس الأمن بخصوص الأوضاع في غزة: "إن حركة حماس تواصل التسبب بالمزيد من المعاناة في غزة، ورغم أنها أعلنت من جانب واحد وقف إطلاق النار، لكنها تستمر بإطلاق الصواريخ"، على حد ادعائها.كما أعربت الدبلوماسية الأمريكية عن أملها بأن يوقف الجيش الإسرائيلي وحماس إطلاق النار، مطالبة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بإرسال وفد للتحقيق في الخسائر المدنية بإسرائيل، جراء القصف بالصواريخ، الذي تعرضت له مناطق في إسرائيل من قبل حركة "حماس" خلال الأيام الماضية.وكان الطيران الحربي الإسرائيلي قد نفذ أمس الثلاثاء، عدة غارات استهدفت مواقع متفرقة في مدينة غزة ومناطق أخرى في محيطها، وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه قصف بالمدفعية عدة مواقع في قطاع غزة ورفع حالة التأهب إلى القصوى على الحدود مع القطاع، مشيراً إلى أن (القبة الحديدية) اعترضت عدداً من الصواريخ التي أطلقت من غزة.