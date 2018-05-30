عريقات: الأمن لا يمكن أن يتحقق إلا بإنهاء الاحتلال واستقلال دولة فلسطين





جاء ذلك اثناء لقاء جمع عريقات، مع وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية الستر بيرت يرافقه القنصل العام البريطاني، ووفد من مؤسسة جى ستريت الامريكية اليهودية برئاسة جيرمي بن عامي، ووفد برلماني من الحرب الليبرالي الألماني، كل على حدة اليوم الأربعاء.





وقال عريقات: "إن الحكومة الإسرائيلية اختارت استمرار الاعتداءات وارتكاب الجرائم بحق أبناء شعبنا الفلسطيني وخاصة الاعتداءات المتواصلة على قطاع غزة، وتكثيف الاستيطان الاستعماري، والإملاءات والاعتقالات والاغتيالات والحصار والإغلاق وفرض الحقائق الاحتلالية على الارض وخاصة فى مدينة القدس الشرقية المحتلة عاصمة دولة فلسطين، والتطهير العرقي، كما يحدث الان مع البدو من أبناء الشعب الفلسطيني فى منطقة الخان الأحمر، أضافة الى العقوبات الجماعية .



ودعا عريقات المجتمع الدولي الى مساءلة ومحاسبة الحكومة الإسرائيلية، ورفض وادانة سياسة الرئيس الامريكي ترامب وخاصة للخروقات الفاضحة للقانون الدولي باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل، ونقل السفارة من تل ابيب الى القدس .



أكد الدكتور صائب عريقات امين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أن الأمن لا يمكن ان يتحقق الا عبر إنهاء الاحتلال الاسرائيلي وتجسيد استقلال دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران/يونيو 1967، وحل قضايا الوضع النهائي كافة بما فيها اللاجئين والاسرى استنادا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصِّلة .