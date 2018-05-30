شؤون فلسطينية

الكويت تعرقل مقترحاً أمريكياً لإدانة غزة في مجلس الامن

الكويت تعرقل مقترحاً أمريكياً لإدانة غزة في مجلس الامن
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
عرقلت الكويت اليوم الاربعاء، اقتراحا أمريكيا باصدار اعلان عن مجلس الامن يندد بقوة باطلاق صواريخ من قطاع غزة على اسرائيل.

وكانت الولايات المتحدة وزعت الثلاثاء، مشروع إعلان عشية الاجتماع المقرر لمجلس الامن الاربعاء بناء على طلب واشنطن، للبحث في اطلاق صواريخ على اسرائيل من قطاع غزة، بحسب ما جاء على موقع صحيفة (القدس).

وكانت اسرائيل ردت بشن غارات جوية على عشرات المواقع في القطاع لحركتي حماس والجهاد الاسلامي.

وكتبت ممثلية الكويت التي تمثل حاليا الدول العربية رسالة الى ممثلية الولايات المتحدة في الامم المتحدة جاء فيها: "لا نستطيع المواقفة على نص يتم التداول فيه من قبل بعثتكم، في حين اننا نعمل على مشروع قرار يتطرق الى حماية المدنيين في الاراضي الفلسطينية وقطاع غزة".

وكان الاميركيون عرقلوا خلال الاسابيع القليلة الماضية مشروعي اعلان يعبران عن قلق مجلس الامن إزاء أعمال العنف في قطاع غزة، ما يكشف عن الانقسام القائم في مجلس الامن ازاء النزاع الفلسطيني الاسرائيلي.

ومن المفترض ان يصوت مجلس الامن هذا الاسبوع على مشروع قرار للكويت يدعو الى اتخاذ "اجراءات تضمن أمن وحماية السكان المدنيين الفلسطينيين" في الاراضي الفلسطينية وقطاع غزة، حسب النص الذي حصلت عليه وكالة فرانس برس.

ويتوقع الدبلوماسيون ان تعرقل واشنطن صدور مشروع القرار هذا عبر استخدام الفيتو.

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