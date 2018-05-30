دولي

إندونيسيا تمنع إسرائيليين من السياحة في أراضيها

إندونيسيا تمنع إسرائيليين من السياحة في أراضيها
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
منعت إندونيسيا مؤخرًا دخول سائحين إسرائيليين إلى أراضيها، احتجاجًا على ممارسات الاحتلال الإسرائيلي بحق قطاع غزة، والتي أدت إلى ارتقاء عشرات الشهداء على الحدود مع الأراضي.

وكانت إندونيسيا، قد ألغت الشهر الحالي، إصدار تأشيرات دخول للإسرائيليين، كما قررت حظر دخولهم إلى البلاد؛ وذلك ردًا على أحداث غزة الأخيرة، بحسب ما جاء على موقع وكالة (الرأي).

وذكرت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، أن وزارة الخارجية الإسرائيلية، قررت منع دخول سائحين من اندونيسيا إلى (فلسطين المحتلة) حتى إشعار آخر.

وأوضحت، أن قرار تل أبيب جاء كردٍ على قرار اندونيسيا منع دخول سائحين إسرائيليين إليها، وذلك ردًا على ممارسات  الاحتلال الإسرائيلي بحق قطاع غزة.

وبحسب الصحيفة، فإنه في العام 2013، وصل إسرائيل نحو 30 ألف سائح إندونيسي، وهو ثلاثة أضعاف عما كان عليه عام 2009، مبينة أن الطرفين يجريان “اتصالات هادئة لإلغاء القرار، ولكن دون تحقيق أية نتائج”.

يذكر أن دولة الاحتلال الإسرائيلي، لا تقيم علاقات دبلوماسية رسمية مع إندونيسيا، لكنهما يحافظان على علاقات اقتصادية، ويمكن للإسرائيليين زيارة إندونيسيا باستخدام تأشيرات سياحية مؤقتة وتأشيرات عمل.

وارتكب جيش الاحتلال في 14 آيار/مايو، مجزرة بحق المتظاهرين الفلسطينيين السلميين على حدود غزة، استشهد فيها 65 فلسطينيًا وأصيب 3244 آخرون بالرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع.

ومنذ 30 آذار/مارس الماضي، يتوافد آلاف الفلسطينيين بشكل يومي باتجاه مخيمات العودة المقامة على طول السياج الأمني على حدود غزة مع الأراضي الفلسطينية عام 48، للمشاركة في مسيرات العودة وكسر الحصار.

واستشهد 126 فلسطينيًا وأصيب نحو 13 ألف آخرين إثر قمع قوات الاحتلال للمتظاهرين على الحدود الشرقية لقطاع غزة، منذ الثلاثين من آذار/مارس الماضي، آخرهم الشهيد ناجي ميسرة غنيم (23 عاماً) متأثرا بجروحه اليوم.

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