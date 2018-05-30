الشهر المقبل.. الأسرى الإداريون يضربون تدريجيًا عن الطعام

رام الله - دنيا الوطنأعلن رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع أن الأسرى الإداريين سيبدأون الشهر المقبل الإضراب عن الطعام بشكل تدريجي ومنظم، إضافة إلى استمرارهم بمقاطعة محاكم الاحتلال.وقال قراقع في تصريحات إذاعية اليوم الأربعاء: "إن وضع الأسير حسان التميمي الصحي قلق جدا ويتواجد الآن في العناية المكثفة بمستشفى (شعاري تسيديك)، بعد أن تدهورت حالته الصحية قبل يومين في سجن عوفر"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (الرأي).وأوضح أنه تم تقديم التماس للإفراج عن الأسير التميمي قبل تدهور حالته الصحية، لكن المحكمة اتخذت قرار الافراج باليوم الذي نقل فيه إلى المستشفى.ويقاطع نحو 500 أسير إداري محاكم الاحتلال وسط مخاطر من إجبار إدارة سجون الاحتلال لهم للتعرض للمحاكمة عنوة، وذلك بعد تهديدات الاحتلال لهم بذلك.