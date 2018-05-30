إصابة شقيقين في اعتداء للمستوطنين غرب بيت لحم

رام الله - دنيا الوطنأصيب شقيقان برضوض وجروح، اليوم الأربعاء، جراء تعرضهما للضرب المبرح من قبل مستوطنين في قرية حوسان، غرب بيت لحم.وأفاد أحمد صلاح منسق لجنة مقاومة الجدار والاستيطان في بلدة الخضر جنوب بيت لحم، بأن مجموعة من مستوطني البؤرة الاستيطانية "سيدي بوعز" الجاثمة على أراضي المواطنين في منطقة "عين القسيس" التابعة لأراضي الخضر، اعتدت على محمود أحمد سباتين (52 عاما) وشقيقه إبراهيم (49 عاما)، بالضرب المبرح أثناء تواجدهما في أرضهما الزراعية، ما أدى لإصابتهما برضوض وجروح، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).وأشار صلاح إلى أن الاعتداء حدث عندما حاول المستوطنون منع الشقيقين من التواجد في أرضهما، وطلبا منهما التنسيق مع مسؤول الأمن في البؤرة الاستيطانية، وعندما رفض الشقيقان ذلك تعرضا للضرب.وقال صلاح، "إن هذا العمل الهمجي تكرر سابقا مع مواطنين آخرين، بهدف تهجير أصحاب الأرض والاستيلاء عليها لتوسيع حدود البؤرة الاستيطانية".