غداً: اجتماع دبلوماسي واستخباراتيّ بين مصر والأردن وفلسطين لوقف التصعيد العسكري بغزة

من المقرر أن يعقدا غدا الخميس، اجتماعا دبلوماسيا واستخباراتيا ثلاثيا، على مستوى وزراء الخارجية ومديري الأجهزة الاستخباراتية في مصر والاردن وفلسطين، في العاصمة المصرية القاهرة؛ لبحث سبل وقف التصعيد العسكري في قطاع غزة، بحسب ما أعلنت وكالة الأنباء الرسمية المصرية اليوم الأربعاء.





رام الله - دنيا الوطنويأتي الإعلان عن انعقاد اجتماع القاهرة، بعد 48 ساعة على تصعيد عسكري متبادل بين الفصائل الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، هو الأكبر منذ العدوان الإسرائيلي على غزة عام 2014، بحسب ما جاء على موقع (عرب 48).ومن المُقرر أن يتناول الاجتماع؛ التطورات الأخيرة في القضية الفلسطينية وبحث سبل وقف التصعيد العسكري في قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد وإصابة العديد من الفلسطينيين.وشهدت الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل، أمس الثلاثاء؛ توترًا مسلحًا شديدًا، حيث أطلقت الفصائل الفلسطينية بقطاع غزة صواريخ على المستوطنات الإسرائيلية القريبة، فيما قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي 35 هدفًا ونفقًا في سبعة مواقع تابعة لحركتي حماس والجهاد الإسلامي في القطاع.وأعلنت مصر أنها تكثف اتصالاتها وتبذل جهودًا للوساطة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، لإقناع كافة الأطراف بضرورة وقف التصعيد العسكري و"نزع فتيل الأزمة".ومنذ نهاية آذار/مارس الماضي، يُشارك فلسطينيون في مسيرات سلمية، قرب السياج الأمني الفاصل بين غزة وإسرائيل، للمطالبة بعودة اللاجئين إلى مدنهم وقراهم التي هُجروا منها عام 1948.وارتكب الجيش الإسرائيلي مجزرة غزة بحق فلسطينيين كانوا يحتجون على نقل السفارة الأميركية لدى إسرائيل من تل أبيب إلى مدينة القدس.