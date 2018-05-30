الجامعة العربية تدين مصادقة إسرائيل على بناء 3900 وحدة استيطانية بالضفة والقدس

رام الله - دنيا الوطندان سعيد أبو علي الأمين المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية في جامعة الدول العربية، مصادقة أفيغدور ليبرمان وزير الجيش الإسرائيلي، على بناء 3900 وحدة استيطانية في المستوطنات المقامة بالضفة الغربية، بما فيها القدس، ومصادقة "مجلس التخطيط الإسرائيلي" على بناء 2500 وحدة استيطانية لتوسيع المستوطنات.واعتبر أبو علي، في تصريح له اليوم الأربعاء، أن هذا العدوان المستمر والمتواصل على الشعب الفلسطيني هو انتهاك لجميع قرارات الشرعية الدولية والقوانين والمعاهدات والاتفاقيات الموقعة، في ظل غياب المساءلة الدولية وتشجيع الإدارة الأميركية المستهترة والمتحدية لإرادة المجتمع الدولي، بحسب ما جاء على موقع صحيفة (القدس).كما دان الأمين العام المساعد بأشد العبارات، استهداف الحكومة الإسرائيلية للتجمعات البدوية في مناطق شرق القدس، لا سيما قرار المحكمة الإسرائيلية العليا الأخير الذي يقضي بهدم التجمع البدوي (أبو الحلو) بمنطقة الخان الأحمر والتهجير القسري لأكثر من 35 عائلة بدوية، بهدف استكمال الحلقة الاستيطانية التي تحاصر القدس وتقطع أوصال الأرض الفلسطينية عبر توسيع مستوطنة "معاليه أدوميم" من جهة، واستكمال البناء الاستيطاني المعروف بـ "اي1" من جهة أخرى.