مصرع عامل من قلقيلية في ورشة قرب تل أبيب

رام الله - دنيا الوطنلقي عامل فلسطيني من سكان مدينة قلقيلية مصرعه اليوم الأربعاء، إثر سقوطه، في مكان عمله، داخل ورشة في مدينة "بني براك" قرب تل أبيب.وبحسب صحيفة (القدس)، فإن العامل يدعى منير صالح عبدالكريم سلمان (30 عاماً) وهو من عزبة سلمان جنوب قلقيلية، كما أنه متزوج وأبّ لطفلين.وأوضحت الصحيفة أن العامل سقط عن ارتفاع 8 أمتار.