شؤون فلسطينية

مصرع عامل من قلقيلية في ورشة قرب تل أبيب

مصرع عامل من قلقيلية في ورشة قرب تل أبيب
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
لقي عامل فلسطيني من سكان مدينة قلقيلية مصرعه اليوم الأربعاء، إثر سقوطه، في مكان عمله، داخل ورشة في مدينة "بني براك" قرب تل أبيب.

وبحسب صحيفة (القدس)، فإن العامل يدعى منير صالح عبدالكريم سلمان (30 عاماً) وهو من عزبة سلمان جنوب قلقيلية، كما أنه متزوج وأبّ لطفلين.

وأوضحت الصحيفة أن العامل سقط عن ارتفاع 8 أمتار.

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