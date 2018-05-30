وزير الصحة يوقع إتفاقية تشغيل لمشفى فلسطين - تركيا للصداقة في غزة

وقع وزير الصحة د. جواد عواد مع نظيره التركي د. أحمد دميرجان، إتفاقية لتسليم وتشغيل مشترك لمستشفى فلسطين - تركيا للصداقة في غزة، وذلك في مقر وزارة الصحة التركية في أنقره بتكلفة فاقت 75 مليون دولار.







ووقع الإتفاقية الوزير عواد مع الوزير التركي ديمرجان، بحضور سفير دولة فلسطين لدى الجمهورية التركية فائد مصطفى.

رام الله - دنيا الوطنوتنص الإتفاقية على البدء بتسلم وتشغيل مشترك لمستشفى فلسطين - تركيا للصداقة، إضافة الى تنفيذ برنامج تدريبي متخصص في تركيا لتدريب الأطباء الفلسطينيين سنويا.وجاء توقيع الإتفاقية بناء على الإتفاق بين الرئيس التركي رجب طيب أردغان ورئيس الوزراء د. رامي الحمد الله أثناء زيارة رئيس الوزراء مؤخرا للجمهورية التركية، والذي قام بتكليف وزير الصحة د. جواد عواد بتوقيع الإتفاقية.من جانبه عبر وزير الصحة عن عميق شكره وإمتنانه لتركيا رئيسا، وحكومة، وشعبا، على ما يقدمونه من دعم ومساندة لفلسطين سياسيا، وإقتصاديا، لاسيما دعمها المتواصل لوزارة الصحة، وإستضافتها لعدد من الجرحى الفلسطينيين وتقديم العلاج لهم.من الجدير ذكره أن سعة المستشفى تصل الى 180 سرير، حيث سيقدم خدماته الطبية لكافة المواطنين، حيث سيضم أقسام تشمل التخصصات الطبية الرئيسية، إضافة أنه سيعمل كمستشفى تعليمي لتدريب طلبة كليات الطب والمهن الطبية والصحية المساندة.