انتهاء اجتماع (الكابينت).. وهذا ما جاء فيه

رام الله - دنيا الوطنأفاد باراك رافيد مراسل القناة 14 الإسرائيلية، أن اجتماع المجلس الوزراي المصغر (الكابينت) انتهى قبل قليل؛ لدراسة الاوضاع في قطاع غزة.بدوره، أوضحت ‏القناة 12 الإسرائيلية أن غادي أيزينكوت رئيس الاركان الاسرائيلي عرض خلال الاجتماع على الوزراء مدى الضرر الذي لحق بالبنية التحتية لحركتي الجهاد الاسلامي وحماس.وأشار القناة إلى أن ايزنكوت أوضح أن الاهداف التي تم قصفها في قطاع غزة، نوعية وليست كثبان رملية او مستودعات فارغة.وقال ايزنكوت بحسب القناة ذاته: "لم يكن هناك اتفاق على وقف اطلاق النار الا أن قراراً أحادي الجانب من قبل حماس، أدى لوقف اطلاق النار"، على حد زعمه.