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حزب الله: نشيد بتصدي فصائل المقاومة الفلسطينية البطولي للاحتلال الإسرائيلي بغزة

حزب الله: نشيد بتصدي فصائل المقاومة الفلسطينية البطولي للاحتلال الإسرائيلي بغزة
رام الله - دنيا الوطن
أشاد حزب الله اللبناني، بتصدي فصائل المقاومة الفلسطينية للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مشيراً إلى أن المقاومة أثبتت مرة جديدة أنها خيار الشعب الفلسطيني المجاهد في وجه العدوان، وهي السبيل الوحيد للإطاحة بما سمي (صفقة القرن) وسواها من المشاريع الخطيرة التي تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية.

وأضاف الحزب، في بيان صحفي، الأربعاء، أنه يشيد بوحدة الفصائل الفلسطينية المقاومة ووقوفها كالبنيان المرصوص في وجه الاحتلال الإسرائيلي.

ودان الحزب، بشدة الغارات الإسرائيلة على قطاع غزة، داعياً دول العالم للوقف إلى جانب الشعب الفلسطيني المحاصر وفضح الإرهاب الإسرائيلي وإدانة جرائمه.

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