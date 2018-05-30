فيديو: شهادات حية للمشاركين في أول رحلة بحرية من قطاع غزة

خاص دنيا الوطن – محمد جلو



انطلقت، يوم أمس الثلاثاء، أول سفينة للحرية وكسر الحصار من ميناء غزة البحري، اتجاه أحد الموانئ القبرصية، والتي تحمل على متنها أحلام وتطلعات الشعب الفلسطيني للحرية، وكذلك أحلام الخريجين في الحصول على فرص عمل لهم، إضافة إلى أنين جرحى مسيرة العودة وتطلعاتهم بالحصول على العلاج، وبعض من الحالات الإنسانية.



"دنيا الوطن" التقت بمشاركَين على متن السفينة بعد الافراج عنهم، ليرويا لنا تفاصيل رحلتهم البحرية من البداية حتى النهاية، وأعدت التقرير التالي:





