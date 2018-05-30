نتنياهو: غزة تلقت ضربات من سلاح الجو هي الأسوأ منذ سنوات

رام الله - دنيا الوطن

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن قطاع غزة تلقى ضربات من سلاج الجو هي الأسوأ منذ عدة سنوات.







وأضاف نتنياهو، وفق ما أورد موقع (واللاه) الإسرائيلي، أنه في حال "استمرت المقاومة الفلسطينية في إيذاء إسرائيل فسيدفعون الثمن مضاعف"، وفق تعبيره.





وفي سياق ذي صلة، قال الإعلام الإسرائيلي، إنه ابتداءاً من الساعة السادسة من مساء اليوم الأربعاء، سيتم العودة إلى الروتين العادي في غلاف غزة، وإلغاء الإرشادات الخاصة للسكان هناك.





يأتي ذلك بعد التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة أمس الثلاثاء، والذي انتهى بالعودة إلى هدنة وفق تفاهمات 2014 برعاية مصرية.

