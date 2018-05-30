شؤون فلسطينية

إنطلاق شحنة مساعدات مغربية إلى فلسطين تحت إشراف ملكي

إنطلاق شحنة مساعدات مغربية إلى فلسطين تحت إشراف ملكي
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
ترأس ملك المغرب محمد السادس في مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء، إنطلاقة عملية إرسال شحنة من المساعدات الإنسانية الموجهة للشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة بما فيها القدس. 

وتشمل الشحنة التي يبلغ حجمها 113 طن إقامة مشفى ميداني للقوات المسلحة الملكية، وتقديم أغطية وكمية من الأدوية الضرورية، وكذا منح مساعدة غذائية من طرف مؤسسة محمد الخامس للتضامن.

سيوفر المشفى، الذي سيقام في قطاع غزة، خدمات استشفائية لضحايا الأحداث الأخيرة، يشتمل على التخصصات المطلوبة من قبيل جراحة الشرايين والجهاز الهضمي والعظام وطب الأطفال وأمراض الأذن والأنف والحنجرة وطب العيون.

كما سيرافق شحنة المساعدات وتشييد المشفى الميداني  طاقم قوامه 97 عنصرا، بما في ذلك 13 طبيبا و21 ممرضا، من عدة تخصصات، كما سيتم إرسال كمية من 25 طن من الأدوية من أجل تعزيز الخدمات الإستشفائية المقدمة والتي ستوزع مع مساعدات غذائية على مناطق الضفة والقدس وقطاع غزة.

وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة كان قد أجرى اتصالا بسفير دولة فلسطين لدى المملكة المغربية جمال الشوبكي أبلغه فيه عن قرار الملك محمد السادس إرسال شحنة مساعدات إلى فلسطين، مؤكدا حرص المغرب والملك محمد السادس تقديم كل ما يمكن لدعم صمود الشعب الفلسطيني، وتوطيد العلاقات التاريخية بين الشعبين والقيادتين المغربية والفلسطينية.

من جانبه وجه السفير الشوبكي رسالة شكر للملك محمد السادس بإسم الرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية، والتي أشادت بموقف المملكة الداعم للشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، وإحتضان المغرب ملكا وحكومة وشعبا للقضية الفلسطينية وتعزيز صمود أبناء شعبنا.

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