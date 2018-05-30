بشارة وصيدم يبحثان التعاون المشترك مع وزير التنمية الدولية البريطاني

بحث وزيرا المالية والتخطيط شكري بشارة والتربية والتعليم العالي د. صبري صيدم، بمقر وزارة المالية، اليوم الأربعاء، مع وزير شؤون التنمية الدولية البريطاني الستر بيرت، سبل تكثيف التعاون بين البلدين من خلال تعزيز برامج التنمية في فلسطين والتعاون في مختلف مجالات التعليم.





وأثنى بشارة وصيدم على الجهود المستمرة في تقديم الدعم المالي المستدام لفلسطين من قبل بريطانيا، بما يخدم مشاريع التنمية المستدامة وتطوير قطاع التعليم الذي يعد أساساً لأي تنمية منشودة، خاصة قطاع التعليم المهني والتقني.

رام الله - دنيا الوطنوأكد الوزيران ضرورة تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات أساسية بما يخدم تحقيق تطوير التعليم في فلسطين وتوسيع آفاق هذا التعاون من خلال المجلس الثقافي البريطاني ووكالة التنمية الدولية البريطانية.من جهته، أعرب بيرت عن استعداد بلاده للاستمرار بدعم مشاريع التنمية المستدامة في فلسطين، بما يسهم في تقوية الاقتصاد ودفع عجلة التنمية دائماً إلى الأمام.