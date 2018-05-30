مصر تستعرض الخريطة السرية الإسرائيلية لحرب أكتوبر

ناقشت الهيئة العامة لقصور الثقافة المصرية، شهادات عن الوثائق السرية الإسرائيلية الخاصة بخط بارليف الإسرائيلي خلال حرب أكتوبر 1973، وذلك خلال ندوة "البندقية والقلم".





رام الله - دنيا الوطنوكرمت قصور الثقافة المبدعين المصريين الذين شاركوا في حرب أكتوبر، حيث أوضح الشاعر حسن طلب أنه كتب قصائد الجبهة في ديوانه الأول الصادر عام 1982، وأنه كتب الشعب في حربي الاستنزاف وأكتوبر، وفق ما أورد موقع (روسيا اليوم).وتحدث الشاعر سعد زغلول عن دوره أثناء المعركة على شاطئ القناة في الحصول على معلومات من العدو استناداً إلى دراسته للغة العبرية، متطرقاً إلى البيان الذي أذاعه عن الإسرائيليين يوم السادس من تشرين أول/أكتوبر، كما عرض مجموعة من الوثائق الإسرائيلية التي تؤكد غطرستهم.وعرض زغلول، رسماً كاريكاتيرياً عن حالة اللاسلم واللاحرب، والمظاهرات التي خرجت منددة بهذه الحالة، وكذلك عرض الخريطة السرية الإسرائيلية لحرب أكتوبر، والتي كان لحصول مصر عليها قبل الحرب أثر كبير في انتصارها.