عضو بالكنيست: نتنياهو لا يجيد سوى (البرم) واستسلم لحماس

وفي سياق ذي صلة، قالت القناة الإسرائيلية (14)، إن الجيش الإسرائيلي يعزز نشر القبة الحديدية في غلاف غزة، لافتةً إلى أن الهدوء الحالي في غزة مؤقت وإسرائيل بانتظار الجولة التالية.





وأوضحت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أنه على خلفية التوتر في غزة وبعد مشاورات قرر رئيس هيئة الأركان الجنرال غادي أيزنكوت تأجيل مراسم استبدال قائد القيادة الجنوبية الجنرال "أيال زامير" إلى تاريخ 6 /6 /2018 حيث سيحل محله الجنرال "هرتسي هليفي".



رام الله - دنيا الوطنقال عضو الكنيست الإسرائيلي، إيتان كابل، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو استسلم لحركة حماس، لافتاً إلى أنه لا يجيد سوى (البرم)، في إشارة إلى أحاديثه المتكررة التي لا تترجم لأفعال.جاء ذلك، عقب التوصل لاتفاق هدنة في قطاع غزة، يقضي بعودة الهدوء وفق تفاهمات 2014، وذلك بوساطة مصرية.