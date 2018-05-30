وزير إسرائيلي: لسنا معنيين بدخول غزة ولا مبادرات لإسقاط حماس

رام الله - دنيا الوطن

نفى وزير الاستخبارات الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، ما تداوله عدد من وزراء حكومة الاحتلال عن وجود اقتراح للمبادرة إلى إسقاط حركة حماس في قطاع غزة.

وأضاف كاتس، وفق ما أوردت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية، إنه بإمكان أي وزير التعبير عن موقفه، ولكن لم يطرح في المجلس الوزاري أي اقتراح من جهة مخولة لإلحاق هزيمة بحركة حماس، مضيفا أن إسرائيل ليست معنية بدخول غزة.وأشار إلى أن هناك سياسة إسرائيلية مع خطوط حمراء، ولكنه يقترح المبادرة إلى خطوة إستراتيجية لتغيير الواقع وإعفاء إسرائيل من المسؤولية ولكن ليس على حسابها أو عن طريقها، بينما تتركز إسرائيل في منع التهديد العسكري فقط، مضيفاً أن "الجيش الإسرائيلي قادر على كل شيء، ولكن لا يوجد أي اقتراح على الطاولة كسياسة إسرائيلية".وادعى كاتس أن إيران هي التي تقف وراء الجولة القتالية الحالية، لافتا إلى تصريحات يحيى السنوار، قبل أسبوع، بشأن العلاقة مع حرس الثورة الإيرانية و"فيلق القدس" وحزب الله، مضيفا أن إيران تعمل على إحاطة إسرائيل بالجبهات، وأنه تم إطلاق 24 صاروخا إيرانيا في الساعات الـ24 الأخيرة.