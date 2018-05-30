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فيديو: ضباط أردنيون يسكبون الماء على ولي العهد.. لماذا؟

فيديو: ضباط أردنيون يسكبون الماء على ولي العهد.. لماذا؟
جانب من الفيديو
رام الله - دنيا الوطن
نشر ولي العهد الأردني، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، مقطع فيديو، يُظهر ضباط من الجيش الأردني، وهم يسكبون عليه الماء بعد أن ترجل من مروحية عسكرية كان يقودها.

ووفق قال الأمير الأردني، على حسابه على موقع (إنستغرام) معلقًا على الفيديو: "بعد أول رحلة طيران منفرد بالمروحية.. واجتياز تقليد الرش بالماء من زملائي الطيارين".

وتم سكب الماء على الطيارعند اجتيازه، لأول طلعة جوية من دون مدرب ومرافق له أمام كبار الضباط هو تقليد في سلاح الجو الملكي الأردني، الأمر الذي حدا بزملاء الأمير، الضباط بسكب الماء عليه إسوة ببقية الطيارين الأردنيين.

 

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