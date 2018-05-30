السعودية ترفع حظر السفر عن رئيس مجموعة (MBC)

رام الله - دنيا الوطنقالت مجموعة (MBC) الإعلامية: إن المملكة العربية السعودية، سمحت لرئيس مجلس إدارتها وليد آل إبراهيم، بمغادرة المملكة للمرة الأولى، منذ احتجازه في إطار الحملة على الفساد العام الماضي.وأصدرت المجموعة بيانًا، قالت فيه: "إن آل إبراهيم ترأس اجتماعاً في مقر المجموعة في دبي الثلاثاء"، مشيرة إلى أنه وصلها قبل ساعات من الاجتماع.وأضافت المجموعة: "آل إبراهيم سيحتفظ بحصته ويعود بصفته رئيساً لمجلس الإدارة، إذ ستشهد المرحلة المقبلة دخول المجموعة إلى أسواق وقطاعات جديدة في مجالات متعددة، مع التركيز بشكل أكبر على المملكة والمناطق المجاورة، وبما يتماشى مع التغيرات الحالية".يذكر، أن السلطات السعودية احتجزت آل إبراهيم مع عشرات الأمراء، ومسؤولي الحكومة، ورجال الأعمال في فندق (ريتز كارلتون) بالرياض في شبهات بالفساد، ثم أطلق سراح العديد منهم بعد التوصل إلى تسويات مالية مع الحكومة، تضمنت في أغلبها التخلي عن أموال أو أراض أو أسهم في شركات، وأطلق سراحه في أواخر كانون الثاني/ يناير الماضي.