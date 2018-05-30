تنظيم الدولة يُهاجم موقعًا للجيش السوري في دير الزور

رام الله - دنيا الوطنتناقلت مصادر سورية معارضة، أنباء عن هجوم شنه تنظيم الدولة، على موقع تابع للجيش السوري في بادية (صبيخان) التابعة لريف ديرالزور الشرقي.وقالت المصادر: إن تنظيم الدولة، بدأ الهجوم بتفجير عربة مفخخة، لتدور بعدها اشتباكات دامت لثلاث ساعات تقريبًا مع وحدات الجيش السوري، قبل أن ينسحب التنظيم، عقب وصول تعزيزات للجيش إلى المنطقة.ووفقًا للمصادر، التي نقل موقع (خبرني) عنها، ‏فإن قوات الجيش في بادية (البوليل) شرق ديرالزور، تعرضت أيضاً لقصف بقذائف الهاون، من قبل عناصر التنظيم، فيما لم يصدر الجيش السوري بيانات حول هذه الهجمات.