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تنظيم الدولة يُهاجم موقعًا للجيش السوري في دير الزور

تنظيم الدولة يُهاجم موقعًا للجيش السوري في دير الزور
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
تناقلت مصادر سورية معارضة، أنباء عن هجوم شنه تنظيم الدولة، على موقع تابع للجيش السوري في بادية (صبيخان) التابعة لريف ديرالزور الشرقي.

وقالت المصادر: إن تنظيم الدولة، بدأ الهجوم بتفجير عربة مفخخة، لتدور بعدها اشتباكات دامت لثلاث ساعات تقريبًا مع وحدات الجيش السوري، قبل أن ينسحب التنظيم، عقب وصول تعزيزات للجيش إلى المنطقة.

ووفقًا للمصادر، التي نقل موقع (خبرني) عنها، ‏فإن قوات الجيش في بادية (البوليل) شرق ديرالزور، تعرضت أيضاً لقصف بقذائف الهاون، من قبل عناصر التنظيم، فيما لم يصدر الجيش السوري بيانات حول هذه الهجمات.

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