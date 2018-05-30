أمريكي يسرق ملايين الدولارات بعد انتحاله شخصيات أمراء سعوديين

رام الله - دنيا الوطنحددت محكمة (ميامي فلوريدا) الأمريكية يوم السابع من آب/ أغسطس المقبل، موعدًا لإصدار حكمها النهائي بحق أمريكي انتحل شخصيات أمراء سعوديين، من أجل سرقة ملايين الدولارات.وقالت وسائل إعلام سعودية: إن المحكمة ستصدر حكمها النهائي بحق أمريكي من أصول كولومبية، اعترف بعمليات احتيال نفذها بانتحال شخصية أمراء من العائلة المالكة السعودية، حيث كشف المتهم للقضاء عن المبالغ المالية التي حصل عليها من ضحاياه والطرق التي استخدمها لإقناعهم.وأفاد المدعي الاتحادي للولايات المتحدة في بيان صحفي اليوم الأربعاء، بأن "المتهم أنطوني جينياك (47 عاماً)، اعترف بانتحاله شخصية أمراء سعوديين، والقيام بقيادة سيارات فارهة بلوحات دبلوماسية مزورة، لذا سيواجه عقوبة طويلة بالسجن، بعد أن أقنع مستثمرين أجانب بتخصيص ملايين الدولارات لمشاريع تجارية وهمية، كما حاول استخدام هويته المزورة لشراء فندق في ميامي.