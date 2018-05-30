رئيس الحكومة التونسية يُهاجم نَجل (السبسي)

رام الله - دنيا الوطناتهم رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، نجل الرئيس الباجي قايد السبسي، بتدمير الحزب الحاكم (نداء تونس)، وتصدير أزمة الحزب إلى مؤسسات الدولة، مؤكدًا أنه سيبادر إلى القيام بتعديل في حكومته.وطالب حافظ السبسي، باقالة الشاهد، في حين رد الأخير في خطاب بثه التلفزيون الرسمي: "إن حزب حركة (نداء تونس) لم يعد ذلك الحزب الذي أنتمى إليه سنة 2013، إن الذين يديرون الحزب اليوم، وعلى رأسهم المدير التنفيذي حافظ قايد السبسي، هم من دمروا الحزب".وأكد الشاهد، أن أزمة حزبه، ليست داخلية، بل أثرت على مؤسسات الدولة، قائلًا: ''أزمة النداء موضوع وطني لأنها تسربت إلى مفاصل الدولة، وأصبحت تهدد المسار الديمقراطي والتوازن السياسي في تونس"، بحسب ما نقلت عنه قناة (روسيا اليوم).إلى ذلك، دعا الشاهد إلى إصلاح الحزب، دعما للتوازن في الساحة السياسية في البلاد، مطالباً في نفس الوقت بالدفع بإصلاحات عاجلة من أجل الإنقاذ، معلناً أنه سيبادر إلى القيام بتعديل في الحكومة، "يجب أن نقوم بإصلاحات عاجلة قبل نهاية 2018 تشمل الصناديق الاجتماعية والمؤسسات العمومية وكتلة الأجور، ونحتاج إلى حوار اجتماعي حقيقي، والتوافق من أجل تطبيق الإصلاحات".