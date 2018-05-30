دولي

قبل قمة كيم أون- ترامب.. لافروف يزور كوريا الشمالية

قبل قمة كيم أون- ترامب.. لافروف يزور كوريا الشمالية
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف
رام الله - دنيا الوطن
أفاد مصدر في السفارة الكورية الشمالية بموسكو، بأن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، سيزور بيونغ يانغ، غدًا الخميس.

ووفق ما نقلت (روسيا اليوم) عن المصدر، فقد قال: "الزيارة ستدوم يوماً أو يومين"، وجاءت بدعوة من وزير الخارجية الكوري الشمالي، لي يونغ هو، وتأتي قبل القمة المزمعة ما بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.

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