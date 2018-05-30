وزارة الاتصالات وشارك تُطلقان مبادرة (إنترنت آمن للشباب)

رام الله - دنيا الوطنوقعت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، و(منتدى شارك الشبابي)، اليوم، الاثنين، مذكرة تفاهم حول تحقيق التوعية المجتمعية للاستخدام الآمن للإنترنت وتعزيز الحس الأمني عند استخدام نظم الاتصالات والتطبيقات التكنولوجية.وأكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د. علام موسى، أن توقيع الاتفاقية، جاء بهدف تمكين المواطنين من استخدام تكنولوجيا المعلومات، والنفاذ إلى الإنترنت، إضافة إلى تعزيز الوعي والمعرفة المجتمعية لاستخدام نُظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشكل سليم وآمن، وتمكين الشرائح المجتمعية من الوصول إلى الخدمات والمعلومات الإلكترونية، وتعزيز الحس الأمني وحماية الخصوصية عند استخدام الأجهزة والتطبيقات التكنولوجية.ورحب د. موسى بالأفكار الإبداعية التي يطلقها المنتدى من منطلق الحرص على مصالح الشباب الفلسطيني وتصديه لأي محاولات ابتزاز من خلال الإنترنت، وأكد دعم الحكومة بشكل عام ووزارة الاتصالات تحديداً لأي مبادرات من شأنها توعية الشباب، وتحصينهم من النواحي التكنولوجية، وتثقيفهم لمواجهة أي تحديات أو مخاطر من شأنهم التعرض لها من خلال استخدامهم لمواقع التواصل الاجتماعي، واستخدام التكنولوجيا بشكل عام.وأضاف، أن أبواب الوزارة دائماً مفتوحة لتوجيه الشباب حول الاستخدام السليم للأدوات التكنولوجية، بوصفهم شريكاً للوزارة في تحقيق أي إنجازات لصالح هذه الفئة المهمة في المجتمع.من جانبه، أكد المدير التنفيذي لمنتدى شارك الشبابي بدر زماعرة أهمية توقيع هذه المذكرة، بوصفها إحدى القضايا المهمة التي يتعامل الشباب معها في الوقت الحالي، معتبراً أن منتدى شارك يعمل من أجل تعزيز المجتمع الفلسطيني من خلال تمكين الشباب في جميع أنحاء فلسطين، لتحقيق الهدف الأساسي في إيجاد حيز لانخراط الشباب كمشاركين نشطين في جميع قطاعات المجتمع المدني والمشاركة في تنمية المجتمعات المحلية، والتي من أولوياتها قطاع التكنولوجيا وأمن المعلومات.يذكر، أن الاتفاقية نصت على تزويد وزارة الاتصالات لمنتدى شارك بالمعلومات والمحتوى المتعلق بأمن المعلومات، وترشيح مهندسين ومختصين لتسجيل المحتوى وتقديمه للشباب وتنفيذ ورش عمل توعوية لهذه الفئة، بما يشمل توفير قاعات تدريبية لهذه الأغراض.