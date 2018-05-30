جامعة النجاح تحصد العدد الأكبر من منح برنامج (زمالة)

رام الله - دنيا الوطنحصدت جامعة النجاح الوطنية، أعلى عدد من منح برنامج (زمالة) للابتعاث الأكاديمي والمهني بدورته السابعة، بعد إعلان النتائج من قبل مؤسسة التعاون.حيث تتقدم جامعة النجاح سنوياً للمنافسة على منح برنامج (زمالة) الوطني الممول من قبل بنك فلسطين، وبإدارة مؤسسة التعاون، والذي انطلقت أولى دوراته عام 2014، ومنذ الدورة الأولى للبرنامج، ظهر تميّز طلبات جامعة النجاح الوطنية، وحصولها على أعلى عددٍ من المنح ضمن المتنافسين، ويعود ذلك إلى نوعية الطلبات والمواضيع المتخصصة والشمولية التي تسلط الضوء على قضايا علمية ومهنية معاصرة من شأنها رفع مستوى التعليم في الجامعة، والنهوض به على مستوى الوطن.وقبل أيام تم إعلان نتائج الدورة السابعة للبرنامج من قبل مؤسسة التعاون، ونجحت جامعة النجاح الوطنية بالحصول على عشر طلبات، كانت قد دخلت بها المنافسة مع بقية الطلبات من مختلف جامعات الوطن، لتحصد الجامعة بذلك ما مجموعه 47 منحة خلال دورات البرنامج السبع بما تزيد قيمته عن 500.000 دولار أمريكي، ونجح مبتعثو الجامعة بنشر ما يزيد عن 22 ورقة علمية في مجلات عالمية مشهورة ذات معامل تأثير عالٍ، مع العلم أن مبتعثي الدورتين السادسة والسابعة، لم ينهوا منحهم بعد، بالإضافة إلى المشاركة في عدّة مؤتمرات عالمية، وعقد ورش عمل، وفتح آفاق للتعاون مع مؤسسات وجامعات عالمية مرموقة.ويتوجه مركز التعلم الإلكتروني في جامعة النجاح بعميق الشكر والامتنان لبنك فلسطين، ومؤسسة التعاون على تمويل وإدارة برنامج (زمالة) وجهودهم الكبيرة في إنجاحه، ولإدارة الجامعة والدائرة المالية في تسهيل أمور المبتعثين، وتشجيعهم على التقدم والتطور المستمر.