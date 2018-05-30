شؤون المرأة تحتفل بإطلاق برنامج "تعزيز وصول النساء إلى الفرص الاقتصادية

رام الله - دنيا الوطنشارك بسام الخطيب وكيل وزارة شؤون المرأة، اليوم في رام الله، في حفل اطلاق برنامج "تعزيز وصول النساء إلى الفرص الاقتصادية المتكافئة والعمل اللائق في فلسطين" بالشراكة مع المؤسسات الحكومية الشريكة وزارة شؤون المرأة ووزارة العمل وبتنفيذ كل من هيئة الأمم المتحدة للمرأة ومنظمة العمل الدولية و بتمويل من الحكومية الايطالية والتعاون الايطالي للتنمية.أوضح الخطيب في كلمته " كيف لنا ان نصل للعمل اللائق والتنميه المستدامه وهنالك يوجد اهم معيق آلا وهو الاحتلال الذي يسيطر ويتحكم في كل شئ ويدمر البنى التحتيه كذلك بوجود نسب البطاله العاليه والفقر حيث أثبتت الدراسات ان نسبه 25% من الفلسطينين تحت خط الفقر وخاصه في قطاع غزة نتيجه الحروب والحصار".أكد الخطيب على أنه تم الاتفاق مع كافة المؤسسات ليتم أخذ التمكين الاقتصادي كأولوية للست سنوات القادمة تحت الهدف الاستراتيجي "تعزيز مشاركة المرأة في القطاع الاقتصادي" وقد تم تحديد سبعة سياسات أساسية هي : تعميم معايير العمل اللائق للنساء العاملات في القطاع العام والخاص والأهلي والمؤسسات الدولية العاملة في فلسطين، تبني تشريعات محفزة وحامية للمشاريع الصغيرة والنساء العاملات، العمل على ضمان حصول النساء على الحد الأدنى من الاجور وتنظيم النساء في العمل الرسمي، ضمان العدالة والمساواة في الحقوق العمالية للنساء ضمن المنظومة التشريعية في قوانين الخدمة المدنية والعسكرية، تمكين وصول النساء الرياديات والأشخاص ذوي الإعاقة للتمويل والخبرات اللازمه، زيادة القدرة التنافسية لمنتجات المرأة والجمعيات النسوية على المستوى الوطني والأسواق الإقليمية والعالمية، تطوير منظومة تعليم وتدريب مهني وتقني مراعية لقضايا النوع الاجتماعي منظمة وفعالة في رفد سوق العمل بما يحتاجه من العمالة الماهرة وشبه الماهرة من كلا الجنسين.وأردف الخطيب إن هذه السياسات والنتائج بحاجة الى جهد الجميع لتحقيقها، ولا بد من تكاتف الجميع تحت جهد واحد، وتكامل في تنفيذ الأنشطة المختلفة، وأن وزارة شؤون المرأة عملت على إدماج كافة التدخلات الاقتصادية مع المؤسسات الحكومية ذات العلاقة لنضمن ادماجها في الموازنة العامة وتمويلها في المشاريع التمويلية، والوزارة تشهد تمويل عدد من المشاريع الاقتصادية الهامة لها علاقة مباشرة بالتميكن الاقتصادي.