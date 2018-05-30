شاهد: القسام ينشر فيديو لعمليات قصفه لغلاف غزة

رام الله - دنيا الوطننشر موقع (كتائب القسام)، مقطع فيديو، ظهر فيه اندلاع حرائق داخل غلاف غزة، نتيجة ضربات المقاومة، بقذائف الهاون.وقال القسام: إن الفيديو، أظهر لحظة نقل الجنود الجرحى بقصف القسام لقاعدة (رعيم) العسكرية الإسرائيلية، عبر طائرة مروحية.