شاهد: القسام ينشر فيديو لعمليات قصفه لغلاف غزة
رام الله - دنيا الوطن
نشر موقع (كتائب القسام)، مقطع فيديو، ظهر فيه اندلاع حرائق داخل غلاف غزة، نتيجة ضربات المقاومة، بقذائف الهاون.
وقال القسام: إن الفيديو، أظهر لحظة نقل الجنود الجرحى بقصف القسام لقاعدة (رعيم) العسكرية الإسرائيلية، عبر طائرة مروحية.
نشر موقع (كتائب القسام)، مقطع فيديو، ظهر فيه اندلاع حرائق داخل غلاف غزة، نتيجة ضربات المقاومة، بقذائف الهاون.
وقال القسام: إن الفيديو، أظهر لحظة نقل الجنود الجرحى بقصف القسام لقاعدة (رعيم) العسكرية الإسرائيلية، عبر طائرة مروحية.
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