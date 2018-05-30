الأعرج يَطّلع على احتياجات بلدية نابلس من المشاريع التنموية التطويرية

رام الله - دنيا الوطناطلع وزير الحكم المحلي حسين الأعرج، على احتياجات بلدية نابلس من المشاريع التنموية التطويرية، بالإضافة إلى أبرز القضايا المتعلقة بعمل البلدية ومتابعاتها.جاء ذلك، خلال لقاء الوزير في مكتبه اليوم، الأربعاء، مع رئيس بلدية نابلس عدلي يعيش، بحضور وكيل الوزارة محمد حسن جبارين، ومدير عام المشاريع عمر شرقية.واستعرض يعيش احتياجات البلدية من المشاريع التنموية التطويرية، التي من شأنها تلبية احتياجات المواطنين المتزايدة، بالإضافة إلى استعراض مشاريع البلدية بشكل عام، إلى جانب مناقشة مواضيع الموازنة، ومحطة ترحيل النفايات، وغيرها من القضايا.بدوره، أكد الأعرج سعي الوزارة الدؤوب لتوفير الدعم المالي اللازم لإقامة المشاريع التطويرية في كافة البلديات والمجالس القروية، من خلال التواصل مع كافة الجهات والدول المانحة الصديقة؛ لدعم تنفيذ مثل هذه المشاريع.وأوعز الأعرج للجهات ذات العلاقة بالوزارة بالعمل على متابعة كافة الاحتياجات والقضايا، التي جرى طرحها خلال اللقاء، والعمل على تلبية الاحتياجات ضمن الإمكانات المتاحة.