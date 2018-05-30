استشهاد الشاب (ناجي غنيم) متأثرًا بإصابته خلال مشاركته بمسيرات العودة

رام الله - دنيا الوطناستشهد الشاب ناجي ميسرة عبد الله غنيم (23 عامًا)، متأثرًا بالجروح التي أصيب بها خلال مشاركته بمسيرة العودة السلمية، قبل عدة أيام شرقي رفح.وأكد الناطق باسم وزارة الصحة بغزة، أشرف القدرة، أن إصابة الشاب غنيم، كانت حرجة، وتم تحويله على إثرها إلى القدس، قبل أن يُعلن عن استشهاده اليوم.وبذلك أصبحت، أخر إحصائية محدثة لاعتداءات الاحتلال على مسيرة العودة الكبرى منذ 30 آذار/ مارس و حتى 30 أيار/ مايو شرقي قطاع غزة 118 شهيداً و 13300 إصابة بجراح مختلفة واختناق بالغاز، منها 330 إصابة خطيرة.