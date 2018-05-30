عشراوي تبحث مع وفد ألماني رسمي الواقع الثقافي والتعليمي في فلسطين

التقت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د. حنان عشراوي وفدا ألمانيا رسميا ضم عدد من وزراء التعليم والشؤون الثقافية في الولايات في جمهورية ألمانيا الاتحادية، وذلك بحضور د. متري الراهب راعي الكنيسة الإنجيلية اللوثرية في الأردن والأراضي المقدسة ورئيس اتحاد ديار "بيت لحم".

وفي بداية اللقاء، تم بحث العلاقات الفلسطينية- الألمانية والقضايا ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك، أهمية التنسيق والتعاون المستقبلي في مجالات التعليم والبحث العلمي وفي قطاعات الثقافة والمرأة والشباب وتعزيز نظام الحكم الرشيد.





واستعرضت عشراوي الانتهاكات الإسرائيلية بحق المؤسسات التعليمة والتربوية الفلسطينية من مداهمات واعتقالات طالت الطلاب والمعلمين، كما تطرقت إلى اعتداءات دولة الاحتلال على الموروث الثقافي والحضاري والتاريخي والديني وعمليات السرقة التي تطال كل ما هو اثري وتراثي وثقافي، وقالت: "لا يمكن لأمة أن تزدهر تحت نير الاحتلال العسكري، ولن تنجح المبادرات والبرامج التعليمية والثقافية ما لم تكن هناك إجراءات جادة وفاعلة من قبل المجتمع الدولي لإنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".





وجرى أيضا خلال اللقاء، بحث آخر المستجدات السياسية المحلية والإقليمية والدولية، حيث وضعت عشراوي الوفد الضيف في صورة ما يجري على الأرض من انتهاكات وجرائم إسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، مشيرة في هذا السياق إلى الدعم الأمريكي اللامتناهي لإسرائيل واحتلالها العسكري وتفاني الولايات المتحدة في توفير الغطاء القانوني والسياسي والمالي لدولة الاحتلال.





كما تم التطرق للجهود الفلسطينية السياسية والدبلوماسية في المحافل والمؤسسات والهيئات الدولية لمحاسبة ومساءلة إسرائيل على انتهاكاتها وجرائمها وتوفير الحماية الدولية العاجلة لإنباء شعبنا الأعزل.

رام الله - دنيا الوطن