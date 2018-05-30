إسرائيل تُوقع اتفاقية مع دولة مُتهمة بالتطهير العرقي

رام الله - دنيا الوطنوقعت إسرائيل، اتفاقية تعاون في مجال التعليم مع حكومة بورما (ميانمار)، وفقاً لما نشرته نائبة وزير الخارجية تسيبي حوتوفيلي (الليكود) على حسابها في (تويتر)، والتي كتبت تحت صورة التقطت في حفل التوقيع: "نواصل التعاون مع أصدقائنا في جميع أنحاء العالم".ويشار إلى أن الأمم المتحدة، قررت مؤخراً بأن جيش بورما قام بعمليات تطهير عرقي ضد الروهينجا، الأقلية العرقية المسلمة في البلاد، ولا يزال مئات الآلاف من الناجين يُعرفون بأنهم لاجئون.ووفقاً لتفاصيل الاتفاق، فإن إسرائيل وبورما ستعملان معاً لتطوير المناهج الرسمية للمدارس في البلاد لتعليم تاريخ المحرقة ودروسها، فضلاً عن "العواقب السلبية للتعصب والعنصرية ومعاداة السامية وكراهية الأجانب".وتعهدت الدولتان بتشجيع تطوير علاقات تعاون أخرى في مجال التعليم، بالإضافة إلى العلاقة بين المعلمين والشباب من إسرائيل وبورما.وتحافظ إسرائيل منذ سنوات على علاقات أمنية مع بورما، حتى خلال الفترة التي خضعت فيها بورما لحظر بيعها السلاح من قبل الاتحاد الأوروبي، وخضوعها لعقوبات أمريكية.وقد حددت الأمم المتحدة بأن جيش بورما، ارتكب جرائم التطهير العرقي ضد أبناء الروهينجا، بعد تقارير منظمات حقوق الإنسان التي أشارت إلى قيام الجيش بعمليات إعدام جماعي لأبناء الروهينجا من دون محاكمة، وممارسة العنف الجنسي والاغتصاب وإحراق القرى.وقد هرب حوالي 400 ألف مسلم من أبناء الروهينجا إلى بنغلادش المجاورة، ولا يزال الكثير منهم عالقون على الحدود.وفي تشرين الأول/ أكتوبر 2017 نشرت (هآرتس) أن إسرائيل حولت أسلحة لبورما، حتى خلال فترة تنفيذ أعمال التطهير العرقي.