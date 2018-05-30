سكان الغلاف غاضبون من حكومتهم: في غزة يحتفلون.. ونحن في الملاجئ

رام الله - دنيا الوطنأعرب سكان غلاف غزة عن غضبهم، من رد فعل الجيش الإسرائيلي، الذين وصفوه بـ "الضعيف جدًا".وقال سكان الغلاف، وفق ما نقلت عنهم موقع (واللا): نحن قضينا ليلتنا في الملاجئ، بينما هم في غزة يحتفلون، لذا على الحكومة الإسرائيلية، ألا تذهب إلى وقف إطلاق النار.وأوضح سكان المجلس الإقليمي (أشكول)، أن يومين كنا في الملاجئ لم نخرج منها، نسمع صفارات الإنذار والصواريخ كل 10 دقائق، بينما لم نسمع عما حققه الجيش الإسرائيلي بقطاع غزة، لن نكون هادئين، إلا إذا تم ردع حماس والجهاد الإسلامي.